МИД: переговоры по обмену заключенными между США и Россией ведутся

Представитель МИД Мария Захарова сказала, что пока результата по вопросу обмена нет. По ее словам, «вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США». Переговоры поручили ответственным структурам, этот процесс идет, но пока конкретного результата нет. Она добавила, что «в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон».

Вчера The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирается в ближайшие дни переговорить с министром иностранных дел РФ Лавровым о перспективах обмена. В Кремле такой разговор не подтвердили, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возможного обмена.

Баскетболистку Бритни Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В ее багаже были обнаружены картриджи для вайпера, содержащие запрещенное в России наркотическое вещество. В начале июля на слушаниях в суде Грайнер признала вину, сославшись на хронические боли, с которыми она справляется с помощью этого вещества. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года, как утверждало следствие, при себе у него была флешка, содержавшая сведения, отнесенные к гостайне. Суд приговорил его к 16 годам тюрьмы.



По данным CNN, президент США Джо Байден поддержал возможный обмен. Поддержка Байденом обмена отвергает возражения Министерства юстиции, которое в целом выступает против обмена заключенными.