H&M и Volkswagen Group Rus ищут покупателей на свой бизнес в России

Сеть магазинов одежды H&M пытается найти нового владельца для российских активов. Покупатель на калужский завод ищет и Volkswagen Group Rus. Всего с начала боев в Украине из России ушли больше 1200 компаний.

О поиске потенциального покупателя H&M сообщил «Коммерсант». Стоимость прав аренды около 170 магазинов, распределительного центра на 57,7 тыс квадратных метров и товарные запасы оценили в 210 млн долларов. При этом участники рынка сомневаются в том, что найдется покупатель на такую объемную сеть.

О поисках покупателя на завод в Калуге сообщил Volkswagen Group Rus, пишут «Ведомости». Потенциальным покупателем актива называют компанию «Азия Авто» из Казахстана. У нее есть лицензии на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda, ранее предприятие занималось сборкой машин Lada, Kia, Skoda и Chevrolet в казахском Усть-Каменогорске. Однако из-за тяжелого состояния казахской компании ее возможность приобрести российский завод Volkswagen вызывает сомнения.