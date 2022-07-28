ОВД-Инфо*: ОМОН приехал в лес за археологом из Омска

ОВД-Инфо* сообщило о том, что в Омске силовики задержали археолога Евгения Круглова. За ним они отправились прямо в экспедицию: в лес в Тюменской области. По мнению силовиков, он распространил «фейки» про Бучу и Мариуполь в закрытой группе во «Вконтакте» (ч.1 ст.207.3 УК РФ).

Допрос Круглова провели 22 июля. Из экспедиции его доставили в Омск, где допросили. После ему сказали, что в течение нескольких дней его звонком направят на психиатрическую экспертизу.

Поводом к возбуждению уголовного дела стал репост новостной сводки о действиях в Буче и Мариуполе из закрытой группы во «ВКонтакте». П версии следствия, Круглов сделал его 4 мая.

*ОВД-Инфо Минюст России считает иностранным агентом