В Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» сообщений о поломке турбины

В Siemens сообщили, что не получали от «Газпрома» данных о повреждениях турбины на «Северном потоке-1». При этом «Газпром» сократил, как и обещал, поставки газа в Европу до 20% от максимальной мощности трубопровода. В Siemens полагают, что все турбины работают нормально, пишет Reuters. Кремль отрицает политический характер сокращения поставок газа.

Siemens рассказали, что у компании нет доступа к турбинам на месте. Но ремонтные работы по техобслуживанию должны проходить легче, поскольку правительство Канады уже согласилось, что турбины, обслуживаемые Siemens Energy в Монреале, могут быть доставлены из Канады в Германию.

«Поэтому мы должны предположить, что турбины работают нормально», — добавили на предприятии.

Росси со среды начала сокращать поставки газа в Европу по «Северному потоку-1», сославшись на технические проблемы. В ЕС будет сложнее и дороже заполнить хранилища перед зимним отопительным сезоном. Аналитики Royal Bank of Canada заявили, что план может помочь Европе пережить зиму при условии, что потоки газа из России будут на уровне 20-50% мощности.

На «Северный поток-1» приходится около трети экспорта газа в Европу. Страны ЕС утвердили чрезвычайный план по экономии ресурсов. С 1 августа к концу марта 2023 года потребление должно снизиться на 15%.

В украинском МИД оценили это как «газовую войну Путина с Европой». По оценке министра экономики Германии Роберта Хабека, Владимир Путин «использует газовые рычаги против Германии», а аргументы «Газпрома» о ремонте он назвал надуманными. В Кремле же отрицают политический характер такого решения.