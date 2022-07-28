Ким Чен Ын: Пхеньян готов к любому военному конфликту с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян полностью готов к любому военному конфликту с США. Южнокорейских военных он предостерег от «опасной попытки» удара по КНДР, пишет «Интерфакс».

С такой речью Ким Чен Ын выступил на мероприятиях по случаю 69-й годовщины перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов.

«Я еще раз даю понять, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с Соединенными Штатами», — заявил Ким Чен Ын.

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля, он предупредил, что южнокорейские военные будут уничтожены, если предпримут «опасную попытку» нанести удар по КНДР.

«Если южнокорейский режим и военные бандиты думают напасть на нас военным путем и полагают, что они могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи превентивно, основываясь на определенных военных средствах и методах, они ошибаются», — сказал северокорейский лидер.

КНДР признала независимость ДНР и ЛНР 13 июля. CNN также писали, что сейчас, возможно, самое лучшее время для северокорейского лидера для того, чтобы расширить свою ядерную программу: мировое сообщество не сможет также быстро реагировать санкциями. Россию КНДР поддержала в проведении «спецоперации» в Украине.