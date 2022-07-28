Третье уголовное дело о «фейках» про армию возбудили на журналистку из Ингушетии

В Ингушетии на главного редактора издания «Фортанга» Изабеллу Евлоеву завели третье уголовное дело о «дискредитации» армии (ч.1 ст.207.3 УК РФ). Как сообщает проект «Сетевые свободы», сотрудники ФСБ нашли «фейки» в Telegram-канале.

Рапорт об обнаружении преступления составили в республиканском УФСБ по материалам от 27 июня 2022 года. В этот день в канале публиковали новости о потерях российской армии и взрыве торгового центра в Кременчуге.

Предыдущие дела возбудили в марте и апреле. Их объединили в одно производство. Евлоева находится не в России.