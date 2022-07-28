Росстат сообщил, что реальные зарплаты россиян снизились на 6,1% в годовом выражении. В мае этот же показатель составил 7,2%, пишет «Коммерсант».

Средняя зарплата составила 62,4 тысяч рублей в месяц — это на 10% больше, чем в мае и на 0,2% больше апрельского уровня.

Расходы граждан выросли на 11,5% в первом полугодии и составили 34,5 млрд рублей.

Реальные располагаемые доходы снизились во втором квартале 2022 года на 0,8%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. .

Безработица установилась на историческом минимуме в 3,9%. Суммарная задолженность по зарплате составила 802 млн рублей и снизилась на 9,9% по сравнению с прошлым месяцем.