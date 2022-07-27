154-й день боев: главное

ВВС сообщает, что порты Одесса, Черноморск и Южный вернулись к работе для экспорта зерна. По информации украинской стороны, выход и заход судов в порты будет осуществляться «путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования». Перед отправкой караванов военные и гражданские специалисты будут проводить поиск подводных объектов и обеспечивать безопасность пути.

По словам министра обороны Турции, сейчас нет необходимости в разминировании. По его словам, суда будут досматриваться объединенной комиссией при погрузке в портах Украины и в турецких портах. Войдут ли в состав комиссии представители России — не уточняется. После отправки обеспечение безопасности экспорта зерна будет лежать на Турции и ООН.

В районе Херсона украинские войска нанесли удары по Антоновскому мосту. Этот мост стратегически важен — без него российские войска не смогут наладить снабжение, пишет DW*.

Движение по мосту перекрыто. Предположительно удар нанесли американскими реактивными системами HIMARS. Сообщений о пострадавших нет.

Власти Херсонской области заявили, что мост будет восстановлен. По словам Владимира Сальдо, пророссийского главы областной администрации, целью ракетного обстрела минувшей ночью стал Антоновский мост, а также расположенный выше по течению Днепра железнодорожный мост. Он также опроверг сообщения, что этот мост был главной дорогой для российских военных, ее использовали гражданские. Снабжение не пострадает, добавил он.

«Сибирь.Реалии»** рассказала, что российских контрактников, отказавшихся воевать в Украине, отправили в колонию в Луганской области: колонию №19 города Красный Луч. Родственники рассказали, что там солдаты подвергаются физическим пыткам и психологическому давлению. Обвинений им не предъявлено, но их заставляют угрозами идти обратно на фронт. Часть задержанных из колонии пропала.

Минобороны России запустило регулярную паромную линию «Ейск—Мариуполь». На линию поставили паром «Лаврентий», пишет РБК.

Паром сможет перевозить грузы для восстановления Мариуполя и других городов Донецкой и Луганской областей. Он вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20-ти автомобильных фур и более 130 пассажиров.

«Лаврентий» — будто в честь Берии — будет курсировать между разрушенным Мариуполем и Ейском раз в сутки.

У России появился интерес к сотрудничеству с турецкой компанией, производящей беспилотники Bayraktar. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, тема военно-технического сотрудничества будет обсуждаться на встрече президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана 5 августа в Сочи.

«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня, и сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Минобороны опровергло сведения о мобилизации. По данным ведомства, «вполне достаточно» имеющихся подразделений вооруженных сил, которые привлекаются к «спецоперации».

«Медиазона»*** рассказала, что обещанные выплаты солдаты не всегда получают. А если и получают, то часто гораздо меньшие, чем было заявлено.

При этом с компенсациями за смерть солдата с некоторыми оговорками все обстоит относительно неплохо, то вот обещанные за участие в боях деньги контрактники получают далеко не всегда. Есть проблемы и с пособиями за ранения. Кроме того, официальная зарплата контрактников в несколько раз меньше той, которая фигурирует при устройстве — привлекают солдат сотнями тысяч рублей, а например в сухопутных войсках денежное довольствие составляет 27–60 тысяч рублей. Остальное — премии за добросовестное несение службы, уничтожение техники.

Разведка Британии рассказала, что ЧВК «Вагнера» могла преуспеть в тактическом наступлении на Донбассе в районе Углегорской ГЭС и близлежащего поселка Новолуганское. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает поездку в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Россия, скорее всего, попытается использовать визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые сохраняли нейтралитет в отношении боев в Украине. С 2014 года Россия предприняла значительные усилия для обеспечения влияния в Африке, при этом ЧВК «Вагнера» часто использовалась как один из ее любимых инструментов влияния в регионе.

Россия вероятно взаимодействует с Африкой в первую очередь потому, что считает, что это укрепит идентичность «великой державы», к которой стремится Россия. Второстепенные цели могут состоять в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что поддерживаемые Россией силы продолжают объявлять сроки захвата дополнительных украинских территорий, вероятно, поддерживая текущую подготовку к референдуму о присоединении их к Российской Федерации. При этом часто называют дату единого дня голосования в России — 11 сентября 2022 года. Украинская разведка сообщает о планах фальсификации результатов референдумов.

Российские войска заняли окраины к северо-востоку от Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от Бахмута, провели ограниченную атаку к северо-западу от Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тылы на линии Изюм–Славянск. Ограниченные атаки были также к юго-западу от Донецка, недалеко от границы с Запорожской областью.

Российские войска сосредоточились на обороне занятых рубежей и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским узлам тылового обеспечения в Херсонской области.

Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для развертывания в Украине.

*DW, **«Сибирь.Реалии», ***«Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».