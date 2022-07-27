154-й день боев: главное

- ВВС сообщает, что порты Одесса, Черноморск и Южный вернулись к работе для экспорта зерна. По информации украинской стороны, выход и заход судов в порты будет осуществляться «путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования». Перед отправкой караванов военные и гражданские специалисты будут проводить поиск подводных объектов и обеспечивать безопасность пути.
По словам министра обороны Турции, сейчас нет необходимости в разминировании. По его словам, суда будут досматриваться объединенной комиссией при погрузке в портах Украины и в турецких портах. Войдут ли в состав комиссии представители России — не уточняется. После отправки обеспечение безопасности экспорта зерна будет лежать на Турции и ООН.
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В районе Херсона украинские войска нанесли удары по Антоновскому мосту. Этот мост стратегически важен — без него российские войска не смогут наладить снабжение, пишет DW*.
Движение по мосту перекрыто. Предположительно удар нанесли американскими реактивными системами HIMARS. Сообщений о пострадавших нет.
Власти Херсонской области заявили, что мост будет восстановлен. По словам Владимира Сальдо, пророссийского главы областной администрации, целью ракетного обстрела минувшей ночью стал Антоновский мост, а также расположенный выше по течению Днепра железнодорожный мост. Он также опроверг сообщения, что этот мост был главной дорогой для российских военных, ее использовали гражданские. Снабжение не пострадает, добавил он.
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«Сибирь.Реалии»** рассказала, что российских контрактников, отказавшихся воевать в Украине, отправили в колонию в Луганской области: колонию №19 города Красный Луч. Родственники рассказали, что там солдаты подвергаются физическим пыткам и психологическому давлению. Обвинений им не предъявлено, но их заставляют угрозами идти обратно на фронт. Часть задержанных из колонии пропала.
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Минобороны России запустило регулярную паромную линию «Ейск—Мариуполь». На линию поставили паром «Лаврентий», пишет РБК.
Паром сможет перевозить грузы для восстановления Мариуполя и других городов Донецкой и Луганской областей. Он вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20-ти автомобильных фур и более 130 пассажиров.
«Лаврентий» — будто в честь Берии — будет курсировать между разрушенным Мариуполем и Ейском раз в сутки.
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У России появился интерес к сотрудничеству с турецкой компанией, производящей беспилотники Bayraktar. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, тема военно-технического сотрудничества будет обсуждаться на встрече президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана 5 августа в Сочи.
«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня, и сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — цитирует Пескова «Интерфакс».
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Минобороны опровергло сведения о мобилизации. По данным ведомства, «вполне достаточно» имеющихся подразделений вооруженных сил, которые привлекаются к «спецоперации».
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«Медиазона»*** рассказала, что обещанные выплаты солдаты не всегда получают. А если и получают, то часто гораздо меньшие, чем было заявлено.
При этом с компенсациями за смерть солдата с некоторыми оговорками все обстоит относительно неплохо, то вот обещанные за участие в боях деньги контрактники получают далеко не всегда. Есть проблемы и с пособиями за ранения. Кроме того, официальная зарплата контрактников в несколько раз меньше той, которая фигурирует при устройстве — привлекают солдат сотнями тысяч рублей, а например в сухопутных войсках денежное довольствие составляет 27–60 тысяч рублей. Остальное — премии за добросовестное несение службы, уничтожение техники.
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Разведка Британии рассказала, что ЧВК «Вагнера» могла преуспеть в тактическом наступлении на Донбассе в районе Углегорской ГЭС и близлежащего поселка Новолуганское. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает поездку в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Россия, скорее всего, попытается использовать визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые сохраняли нейтралитет в отношении боев в Украине. С 2014 года Россия предприняла значительные усилия для обеспечения влияния в Африке, при этом ЧВК «Вагнера» часто использовалась как один из ее любимых инструментов влияния в регионе.
Россия вероятно взаимодействует с Африкой в первую очередь потому, что считает, что это укрепит идентичность «великой державы», к которой стремится Россия. Второстепенные цели могут состоять в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах.
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Институт изучения войны (ISW) пишет, что поддерживаемые Россией силы продолжают объявлять сроки захвата дополнительных украинских территорий, вероятно, поддерживая текущую подготовку к референдуму о присоединении их к Российской Федерации. При этом часто называют дату единого дня голосования в России — 11 сентября 2022 года. Украинская разведка сообщает о планах фальсификации результатов референдумов.
Российские войска заняли окраины к северо-востоку от Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от Бахмута, провели ограниченную атаку к северо-западу от Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тылы на линии Изюм–Славянск. Ограниченные атаки были также к юго-западу от Донецка, недалеко от границы с Запорожской областью.
Российские войска сосредоточились на обороне занятых рубежей и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.
Украинские силы продолжали наносить удары по российским узлам тылового обеспечения в Херсонской области.
Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для развертывания в Украине.
*DW, **«Сибирь.Реалии», ***«Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».