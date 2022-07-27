Соратница обвинила венгерского премьера в нацизме и ушла в отставку

ВВС пишет, что давняя соратница и советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедус ушла в отставку. Она заявила, что слова премьера о неприемлемости смешения европейцев с другими расами — это «чисто нацистская речь».

«Я не понимаю, как вы не заметили, что речь, которую вы произнесли — это чисто нацистская диатриба, достойная Йозефа Геббельса», — цитируют Жужу Хегедус венгерские СМИ.

Она работала с Орбаном 20 лет. Его антииммигрантские взгляды были давно известны. На уход Хегедус Орбан отметил, что она подозревает его в нацизме «зря».

В субботу Орбан выступил в Румынии с речью. Он сказал, что народы Европы могут и хотят смешиваться друг с другом, но не должны смешиваться с не-европейцами.

«Мы хотим смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться народами смешанной расы», — сказал премьер.

Международное сообщество осудило слова Орбана. Международный комитет выживших узников Аушвица назвал речь Орбана «глупой и опасной». Однако пресс-секретарь премьера сказал, что пресса раздула скандал вокруг «пары жестких строк об иммиграции и ассимиляции».

Это не первое скандальное заявление Орбана. На прошлой неделе, по сообщению Reuters, он сказал, что Украина не победит Россию. Он также неоднократно говорил о том, что поддержка Запада Украине не помогает, что санкции против России не работают и что нужно поскорее заключить мир.

Он продолжает поддерживать неплохие отношения с Россией. Также Венгрия не поддерживала эмбарго на российскую нефть, но санкции против России одобряла.

Однако, по мнению корреспондента ВВС в Венгрии Ника Торпа, отставка Жужи Хегедус вряд ли станет толчком к каким-то потрясениям в венгерской политике: дисциплина в партии Орбана «Фидес» крепка, и эта отставка — почти уникальный случай.