Reuters сообщает, что социалистическая партия Болгарии в среду отказалась от планов предложить новое коалиционное правительство, поскольку не смогла собрать большинство в парламенте. Новые выборы пройдут, скорее всего, в октябре. Прежний глава правительства Кирил Петков говорил, что в развале болгарского правительства виноваты пророссийские силы, в том числе посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Сейчас президенту Румену Радеву придется назначить временный кабинет. Правительство пытались собрать трижды после ухода команды премьер-министра Кирилла Петкова, которой вынесли вотум недоверия 22 июня. Социалистическая партия хотела поставить на голосование программу по борьбе с коррупцией и повышением цен, но эта попытка была отвергнута членами парламента.

Эксперты опасались, что после политического кризиса в Болгарии к власти могут прийти пророссийские силы. Петков прямо обвинил в июне российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову. Кризис в правительстве может также оставить страну без доступа к фондам восстановления ЕС, ставит под угрозу переход на евро в 2024 году.

Россия обещала ответить на высылку из Болгарии 70 дипломатов. Под угрозой также поставки в страну газа: Болгария отказалась платить за ресурсы в рублях, Москва приостановила поставки.