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#Новости

Воронежская область: буквы «Z» на авто — «дискредитация вооруженных сил»

27.07.2022

Такая реакция последовала после того, как в одном из дворов Воронежа разрисовали десятки машин «символикой спецоперации»

«Тайга.Инфо»* сообщает, что в одном из районов Воронежа десятки машин разрисовали буквами «Z». В правительстве области признали, что это «символика спецоперации», но она «дискредитирует вооруженные силы России».

«Сегодня ночью на улице Южно-Моравской в Воронеже неизвестные разрисовали несколько десятков автомобилей символикой специальной операции на Украине. Во-первых, и губернатор Александр Гусев, и правительство Воронежской области безоговорочно и всецело поддерживают решение президента <…> о необходимости проведения СВО и ее цели. <…> Во-вторых, мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ», — отреагировали в областном правительстве. 


*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».

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