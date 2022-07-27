The Telegraph: Борис Джонсон может стать Генсекретарем НАТО

Британская The Telegraph сообщила, что новым генсекретарем НАТО может стать Борис Джонсон. Полномочия нынешнего генсекретаря НАТО истекают в 2023 году. Однако Reuters пишет, что Джонсон не хочет уходить в отставку и может на следующих выборах снова бороться за пост лидера Консервативной партии.

По данным Reuters, Джонсон сказал бывшему казначею Питеру Круддасу за обедом, что он «не хочет уходить в отставку» с поста премьер-министра Великобритании и хотел бы «стереть» свой уход. Более того, Джонсон добавил, что «хочет бороться на следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии».

«Во взглядах Бориса не было никакой двусмысленности. Он определенно не хочет уходить в отставку. Он хочет продолжать и верит, что может это сделать», — говорил Круддас.

Между тем The Telegraph добавила, что некоторые британские чиновники поддерживают кандидатуру премьера Великобритании на пост генерального секретаря НАТО. Кандидатуру Джонсона поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа и экс-министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс. Поддержку он может получить также от США и Украины.

Однако источники издания опасаются, что президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на это решение, поскольку у них с Джонсоном «натянутые» отношения. Помешать ему занять пост генсекретаря могут и скандалы.

Полномочия Йенса Столтенберга заканчиваются в сентябре 2023 года. Борис Джонсон будет руководить Консервативной партией до 5 сентября 2022 года, в отставку он ушел 7 июля.





Фото: Reuters