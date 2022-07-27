Против Владимира Кара-Мурзы* возбудили дело об осуществлении деятельности «нежелательной организации»

Адвокат Владимира Кара-Мурзы* Вадим Прохоров сообщил о том, что против его подзащитного возбудили уголовное дело об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч.1 ст. 284.1 УК).

Владимир Кара-Мурза* находится под стражей с апреля по обвинению в «дискредитации армии» (ч.2 ст.207.3 УК РФ). Новое дело возбуждено 13 июля 2022 года Главным следственным управлением Следственного комитета России.

«Обвинение Владимиру по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено. Никаких иных подробностей нам пока неизвестно», — отметил Прохоров.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».