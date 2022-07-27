Суд в 20 раз увеличил компенсацию участнице протеста в поддержку Навального

Правозащитник Павел Чиков сообщил, что Санкт-Петербургский городской суд в 20 раз увеличил компенсацию Леле Нордик за незаконное задержание на митинге в поддержку Алексея Навального. Деньги взысканы с МВД России.

Задержание произошло на митинге 21 апреля 2021 года. Нордик провела в полицейском участке всю ночь, во Фрунзенский районный суд ее доставили на следующий день. Судья признала ее виновной в участии в массовом одновременном пребывании граждан в общественных местах, повлекшее нарушение санитарных норм (ч.1 ст.20.2.2 КоАП).

Но защита смогла добиться отмены постановления суда первой инстанции и прекращения производства по делу в связи с недоказанностью обстоятельств правонарушения.

Позже Нордик обратилась в Смольнинский районный суд с иском к МВД России о компенсации морального вреда. Ей назначили 1000 рублей компенсации. Апелляция прошла в Санкт-Петербургском городском суде. Сегодня суд увеличил размер компенсации до 20 000 рублей.

В марте этого года Лёля Нордик также стала фигуранткой уголовного дела о «телефонном терроризме» (ст. 207 УК РФ). По мнению следствия, неизвестные звонили 1 марта в 77-й отдел полиции и сообщали, что отдел якобы заминирован. Обвинение еще не предъявлено, в доме у Нордик и еще нескольких активистов прошли обыски.