Минобороны отрицает проведение мобилизации

В Минобороны сообщили, что «ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий». При этом в регионах заметно усиливаются призывы в армию.

«Обращаем внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — написали в ведомстве.

Минобороны также сообщило, что с 30 августа по 5 сентября 2022 года пройдут учения в Восточном военном округе «Восток-2022». К маневрам привлекут ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию, а также воинские контингенты других государств. Каких, в Минобороны не уточнили.

При этом в регионах заметны усиливающиеся призывы служить в армии. Подробнее в материале The New Times «Спецоперацией мы не занимаемся».