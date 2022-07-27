Дело против Юрия Шевчука рассмотрят 5 августа в Уфе

ВВС сообщает, что Советский районный суд Уфы принял к рассмотрению и назначил заседание по административному делу против музыканта Юрия Шевчука о «дискредитации российской армии». Заседание должно состояться 5 августа.

Поводом к протоколу послужило высказывание Шевчука на концерте в Уфе 18 мая. Он сказал, что «родина — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». Правоохранители посчитали это «дискредитацией армии». Во Владивостоке уже оштрафовали активиста за пикет с этой же цитатой.

Сначала дело должен был рассмотреть Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но протокол вернули полиции для устранения ошибок. Позже суд снова принял протокол, но направил его по месту совершения преступления в Уфу. Еще один протокол по этой же статье на Шевчука составили 6 июля.

«Ну, а что? Был прекрасный концерт. Был полный зал, и когда я спросил «кто против войны», все гаркнули, весь зал. Где бы мы ни выступали, мы говорим о мире, о войне, везде люди нас поддерживают очень серьезно. И мы их поддерживаем», — рассказывал Шевчук ВВС.

Фото: AP