В большинстве федеральных округов России дефицит учителей

Эксперты Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС проанализировали данные о вакансиях в образовательных организациях от Минпросвещения. Оказалось, что в среднем по России число вакансий в области среднего образования выше числа занятых работников на 3,1%, пишет «Коммерсант».

Данные анализировали по итогам 2021/2022 учебного года. Эксперты заключают, что в России сформировался дефицит работников общеобразовательных организаций, особенно педагогов. По стране этот показатель составляет 2,9% — настолько число незакрытых вакансий превышает число занятых. На Дальнем Востоке дефицит педагогических работников 4,5%. В Северо-Западном округе хуже всего с руководящими кадрами — дефицит 3,5%. Наибольшая укомплектованность школ всеми работниками в Северо-Кавказском округе — здесь нехватка учителей, например, составляет 0,9%.

Такой разрыв между регионами аналитики объясняют разницей зарплат: в отдельных регионах они отличались в пять раз. Самые высокие заработки, больше 100 тысяч рублей, оказались в Москве, на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии зарплаты составили чуть больше 20 тысяч рублей.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова отмечает, что оценки дефицита кадров от профсоюза получились похожими.

«Чаще всего учителей не хватает в крупных и средних городах, где существует хоть какой-то рынок труда и можно найти другую работу. В деревнях зачастую такого выбора просто нет, а в Москве и Санкт-Петербурге большинство школ имеет возможность нанимать специалистов на конкурентных условиях, так как оплата труда неплохая», — говорит она.

При этом в регионах сообщают о том, что учителей набирают в командировки на Донбасс. «Коммерсантъ» писал о делегации из Бурятии и Новосибирской области, обдумывают набор учителей в Приморском крае. Были сообщения из Ростовской, Курганской и Свердловской областей. Призывают командировать на Донбасс и медиков.

В Минпросвещении объяснили, что ведут «масштабную непрерывную работу» по поддержке систем образования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на иных территориях, где в этом есть «острая необходимость». В украинские регионы идет поставка учебников и оказывается «помощь по широкому набору образовательных нужд», писала РБК.

«Сибирь.Реалии»* сообщила, что в регионах все чаще жалуются на задержки выплат. На Донбассе гражданским специалистам предлагают суточные в командировке до 8,5 тысяч рублей.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».Фото: shkolabuduschego.ru