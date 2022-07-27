Российские самолеты будут чинить в Иране

Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов. Иран также будет предоставлять ремонтно-эксплуатационные услуги и техподдержку российским судам, пишет РБК со ссылкой на агентство MEHR.
По словам представителя управления гражданской авиации Исламской Республики (САО) Миракбара Разави, на встрече 26 июля представители Ирана и России подчеркнули необходимость активизации двустороннего сотрудничества в области авиаперевозок.
Также был подписан меморандум о взаимопонимании: по нему частота пассажирских рейсов между Ираном и Россией увеличится до 35 в неделю.В июле администрация Байдена сообщала, что Россия намерена купить сотни боевых дронов, которые могут использоваться для боев в Украине. Были представлены спутниковые снимки, на которых в аэропорту Ирана были беспилотники — как раз во время визитов российских делегаций. В Иране 19 июля был и президент России Владимир Путин, но беспилотники тогда не обсуждались, сообщали в Кремле. Информацию о продаже беспилотников отрицали и в Тегеране. Духовный лидер Ирана во время путинского визита поддержал российскую «спецоперацию» в Украине.