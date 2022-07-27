Российские самолеты будут чинить в Иране

Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов. Иран также будет предоставлять ремонтно-эксплуатационные услуги и техподдержку российским судам, пишет РБК со ссылкой на агентство MEHR.

По словам представителя управления гражданской авиации Исламской Республики (САО) Миракбара Разави, на встрече 26 июля представители Ирана и России подчеркнули необходимость активизации двустороннего сотрудничества в области авиаперевозок.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании: по нему частота пассажирских рейсов между Ираном и Россией увеличится до 35 в неделю.