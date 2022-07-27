США предложили ввести санкции против Китая из-за покупки российской нефти

По информации агентства Bloomberg, несколько сенаторов США от республиканской партии представили проект новых санкций. Для компаний, страхующих или регистрирующих танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай, предлагают ввести штрафы. В Пекине ответили на такие предложения решительным протестом, пишет «Коммерсант».

По данным Bloomberg, есть большая вероятность, что законопроект примут в Сенате. По мнению автора инициативы Марко Рубио, Китай поддерживает бои в Украине, покупая российскую нефть. И любая компания, помогающая Москве, должна столкнуться с серьезными последствиями.

Импорт российской нефти в Китай вырос после введенных санкций. Также увеличился в несколько раз импорт сырья в Индию.