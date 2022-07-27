Задержанных на акциях протеста призывают дать показания против фигурантов дела «Весны»

В демократическом движении «Весна» сообщили, что как минимум четырем жителям Санкт-Петербурга, которых задерживали на протестных акциях 27 февраля, позвонили из следственного комитета. Им предлагали свидетельствовать против фигурантов дела «Весны».

Следователи утверждают, что они обзванивают всех участников митингов 26 и 27 февраля «по списку». Они предлагают в рамках уголовного дела дать показания на участников движения «Весна». В частности, рассказать о роли движения в организации протестных акций в Санкт-Петербурге.

«В разговорах с потенциальными свидетелями сотрудники следственного комитета настаивают, что «Весна» — «плохие ребята, которые заманивают людей на улицы» и таким образом подталкивают их к «незаконной деятельности». Одному из участников акций даже предложили проявить «гражданскую позицию» и сказать, что движение «задурило ему голову» призывами к акциям», — сообщили в «Весне».

Уголовное дело против шести человек возбудили в мае 2022 года. Их обвиняют в создании НКО, посягающей на права граждан (ст.239 УК РФ). Евгению Затееву, Валентину Хорошенину и Роману Максимову, Ангелине Рощупко, Тимофею Васькину и Ивану Дроботову назначили домашний арест. Срок ареста и запрета определенных действий — до 6 октября.

Преследование началось после протестной акции «Они воевали не за это», которую анонсировали на 9 мая. Несмотря на задержания, в нескольких городах России люди выходили с портретами родственников, погибших в годы Второй мировой войны, с протестными лозунгами.