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#Новости

CNN: США опасаются раскола в Европе из-за плана по экономии газа

27.07.2022

Чтобы этого не допустить, администрация Байдена активно работает со странами ЕС

Администрация Байдена яростно работает за кулисами, чтобы сохранить единство европейских союзников против России, поскольку Москва продолжает сокращать поставки энергоносителей, вызывая панику по обе стороны Атлантики из-за потенциально серьезной нехватки газа перед зимой, пишет CNN.

Последнее сообщение о сокращении поставок газа поступило от «Газпрома» 25 июля, объемы газа сократятся с 27 июля до 20% от максимальной мощности газопровода «Северный поток-1». По мнению официальных представителей США, этот шаг стал ответом на санкции. И теперь в ЕС опасаются, что газа может не хватить, чтобы пережить зиму. 

В ответ на возможный раскол Белый дом во вторник направил в Европу координатора президента по глобальной энергетике Амоса Хохштейна. Он посетит Париж и Брюссель, чтобы обсудить план на случай непредвиденных обстоятельств.

Как отметил представитель США, отключение газа было самым большим страхом. Поскольку воздействие на Европу может сказаться и на США: вырастут цены на газ и электроэнергию. Это станет также проверкой стран Европы на решительное противостояние России и поддержку Украины. 

Во вторник министры энергетики ЕС приняли чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Но в нем есть несколько исключений, которыми, фактически, могут воспользоваться все страны. В ближайшие дни будут обсуждать вопросы производства атомной энергии в Европе для компенсации нехватки газа. 

США надеются убедить Германию не отказываться в 2022 году от атомной энергетики, как планировал Берлин. Возможно, будет продлен срок службы трех оставшихся атомных электростанций.

В США крайне обеспокоены тем, что Европа может столкнуться с серьезной нехваткой газа в преддверии зимы. 

«Это открытая газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы», — заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель США сказал, что было ясно, что русские «набрасываются» и пытаются «дестабилизировать Европу», потому что они не достигают своих целей в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности назвал действия России последними попытками «использовать природный газ в качестве политического и экономического оружия».

В Европе также назвали решение «Газпрома» политическим. При этом в Кремле считают, что ничего политического в решении копании нет: необходимость снижения поставок объяснили техническими работами. 



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