CNN: США опасаются раскола в Европе из-за плана по экономии газа

Администрация Байдена яростно работает за кулисами, чтобы сохранить единство европейских союзников против России, поскольку Москва продолжает сокращать поставки энергоносителей, вызывая панику по обе стороны Атлантики из-за потенциально серьезной нехватки газа перед зимой, пишет CNN.

Последнее сообщение о сокращении поставок газа поступило от «Газпрома» 25 июля, объемы газа сократятся с 27 июля до 20% от максимальной мощности газопровода «Северный поток-1». По мнению официальных представителей США, этот шаг стал ответом на санкции. И теперь в ЕС опасаются, что газа может не хватить, чтобы пережить зиму.

В ответ на возможный раскол Белый дом во вторник направил в Европу координатора президента по глобальной энергетике Амоса Хохштейна. Он посетит Париж и Брюссель, чтобы обсудить план на случай непредвиденных обстоятельств.

Как отметил представитель США, отключение газа было самым большим страхом. Поскольку воздействие на Европу может сказаться и на США: вырастут цены на газ и электроэнергию. Это станет также проверкой стран Европы на решительное противостояние России и поддержку Украины.

Во вторник министры энергетики ЕС приняли чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Но в нем есть несколько исключений, которыми, фактически, могут воспользоваться все страны. В ближайшие дни будут обсуждать вопросы производства атомной энергии в Европе для компенсации нехватки газа.

США надеются убедить Германию не отказываться в 2022 году от атомной энергетики, как планировал Берлин. Возможно, будет продлен срок службы трех оставшихся атомных электростанций.

В США крайне обеспокоены тем, что Европа может столкнуться с серьезной нехваткой газа в преддверии зимы.

«Это открытая газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы», — заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель США сказал, что было ясно, что русские «набрасываются» и пытаются «дестабилизировать Европу», потому что они не достигают своих целей в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности назвал действия России последними попытками «использовать природный газ в качестве политического и экономического оружия».

В Европе также назвали решение «Газпрома» политическим. При этом в Кремле считают, что ничего политического в решении копании нет: необходимость снижения поставок объяснили техническими работами.