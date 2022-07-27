Минфин планирует собирать НДФЛ с уехавших за границу россиян

Минфин разработал законопроект, который может обязать граждан платить налог на доходы в случае отъезда из России, но продолжения работы на российские компании. Сейчас через полгода после выезда из России граждане теряют статус налогового резидента и не платят подоходный налог, пишет «Коммерсант».

Разработанные поправки направлены «на повышение эффективности налоговой системы». Предлагается считать доходом от российских источников зарплаты удаленщиков. Срок нахождения за границей будет не важен.

Ставка налога составит 30%: фактически граждан приравняют к нерезидентам РФ. За первые полгода за границей россияне, получающие зарплату от компаний в России, должны будут самостоятельно уплатить налог, подав в ФНС по окончании года налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Эксперты считают, что это принесет риски двойного налогообложения. При этом как налоговые органы будут контролировать применение повышенной ставки к уехавшим работникам — пока непонятно. Обычно об этом должен сообщать работодатель, указывая место работы. Также есть мнение, что налоговики смогут в индивидуальных случаях запрашивать сведения у пограничной службы о пересечении границы заинтересовавшим их гражданином.