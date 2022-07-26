СМИ: компания Евгения Пригожина получила почти 200 тысяч гектаров леса в ЦАР

Российские журналисты совместно с European Investigative Collaborations и OpenFacto опубликовали расследование о том, что российская ЧВК «Вагнера», связанная с Евгением Пригожиным, получила для эксплуатации 186 тысяч гектаров леса в Центральноафриканской республике.

В расследовании участвовали также немецкий журнал Spiegel, бельгийское издание Le Soir, французское интернет-издание Mediapart и другие СМИ.

Разрешение на эксплуатацию леса структура Bois Rouge, связанная, как выяснили журналисты, с Пригожиным, получила в 2021 году. В то время древесина была основным видом экспорта, опередив алмазы.

Связь подтвердилась благодаря контрактам на поставку оборудования от петербургской фирмы «Брокер Эксперт». Этот же поставщик работает с другими компаниями Пригожина, а телефон организации совпадает с его предприятием «Конкорд».

Условия, на которых предоставили лес, оказались очень мягкими. Власти не контролируют, когда и где можно рубить деревья. Другие деревообработчики должны менять участки каждый год. Налоги Bois Rouge не платит, в отличие от коллег.

Из-за этого журналисты предположили, что так власти ЦАР расплачиваются с Пригожиным за помощь наемников ЧВК «Вагнера». Этой частной военной компании приписывают контроль над всей сферой безопасности в стране.