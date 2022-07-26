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#Новости

Минюст признал Bellingcat* и The Insider** «нежелательными» в России

26.07.2022

Ранее нежелательными их объявила Генпрокуратура

Расследовательские издания Bellingcat* и The Insider** Минюст России объявил нежелательными организациями, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура добавила их в число «нежелательных» 15 июля. 

Ранее они были признаны иностранными агентами. Статус «нежелательной» организации означает запрет на сотрудничество с ними для российских граждан. Репосты и перепосты их материалов могут караться уголовным преследованием. 

Вчера ФСБ обвинила создателя Bellingcat* в работе на украинскую разведку: Христо Грозев якобы участвовал в операции по угону российских военных самолетов. Пилотов он, по версии силовиков, склонил перейти на сторону Украины за деньги и гражданство страны ЕС. Сам журналист это отрицает: операция действительно была, но он за ней только наблюдал. В редакции готовит документальный фильм, который скоро выйдет.


 *Bellingcat и **The Insider* Минюст считает иностранными агентами и нежелательными

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