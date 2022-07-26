Минюст признал Bellingcat* и The Insider** «нежелательными» в России

Расследовательские издания Bellingcat* и The Insider** Минюст России объявил нежелательными организациями, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура добавила их в число «нежелательных» 15 июля.

Ранее они были признаны иностранными агентами. Статус «нежелательной» организации означает запрет на сотрудничество с ними для российских граждан. Репосты и перепосты их материалов могут караться уголовным преследованием.

Вчера ФСБ обвинила создателя Bellingcat* в работе на украинскую разведку: Христо Грозев якобы участвовал в операции по угону российских военных самолетов. Пилотов он, по версии силовиков, склонил перейти на сторону Украины за деньги и гражданство страны ЕС. Сам журналист это отрицает: операция действительно была, но он за ней только наблюдал. В редакции готовит документальный фильм, который скоро выйдет.

*Bellingcat и **The Insider* Минюст считает иностранными агентами и нежелательными