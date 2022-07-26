На восстановление занятых территорий не хватит Фонда национального благосостояния

Создатели Telegram-канала «Можем объяснить» подсчитали, во сколько обойдется восстановление занятых российскими войсками районов Украины и из каких средств Россия планирует восстанавливать эти территории. Предполагалось, что финансироваться работы будут из Фонда национального благосостояния. Но и его не хватит на все нужды.

По предварительным оценкам, восстановление обойдется в большую сумму, чем расходы на Чечню после двух войн. По последним данным, на начало июня сумму необходимых расходов оценивали от 600 до 750 млрд долларов. Подобные оценки давали и пророссийские власти. Премьер ДНР Виталий Хоценко говорил о планах России выделить региону до 2 трлн рублей в ближайшие два года. Еще 14 млрд рублей нужно на восстановление Мариуполя.

Деньги Россия планирует взять из Фонда национального благосостояния. На 1 апреля объем ФНБ составил 13,05 трлн рублей, 4 трлн рублей из которых заморожены из-за санкций. Этих денег не хватит на восстановление Донбасса.

При этом исследователи отмечают, что Фонд создавался для обеспечения социальных обязательств государства перед гражданами, увеличение пенсионных накоплений и покрытие дефицита. Траты из него будут означать отсутствие роста пенсий и замораживание больших инфраструктурных проектов.

Также в восстановлении планируют поучаствовать регионы. Но профицитны только 15 регионов России.

Восстановление растянется на несколько лет, как минимум на три года. При этом расходы на зарплаты бюджетников на занятых территориях могут составить еще 5-7 млрд евро в год. Это двухлетний бюджет полностью дотационной Чечни.