В Харьковской области пропали волонтеры из Пскова

Жительница Псковской области Марина Минушкина пожаловалась губернатору Михаилу Ведерникову на звонки с неизвестных номеров, сообщает «7*7». От нее требовали «не поднимать шумиху»: ранее она сообщала, что не может найти мужа-волонтера, который пропал в Харьковской области.

Минушкина требовала от региональной власти организовать поиски пропавших в Харьковской области волонтеров из Пскова. Владимир Минушкин и его друг Артём Матвеев 7 июля повезли гуманитарную помощь в поселок Стрелечье. После этого они перестали выходить на связь. Местные жители говорили Минушкиной, что во время раздачи помощи к мужчинам подъехала «военная комендатура» из ЛНР и увезла их.

Ведерников после первого обращения пообещал передать информацию о пропавших в полицию. Но пока это не принесло результата.