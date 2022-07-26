Британия ввела новые санкции против 29 российских губернаторов и племянников Усманова

Британское правительство опубликовало новые санкции против России. В список вошли 42 человека, среди которых 29 губернаторов российских регионов, члены правительства, представители ЛНР.

Срок действия ранее введенных санкций продлили еще на полгода. Теперь санкции британского правительства будут действовать до конца января 2023 года.

Новые ограничения ввели против губернаторов Московской области Андрея Воробьева, Коми Владимира Уйбы, Свердловской области Евгения Куйвашева и других. Также попали под ограничения руководители приграничных с Украиной Брянской области Александр Богомаз и Курской области Роман Старовойт.

Среди членов правительства Британия ввела ограничения в отношении министра юстиции Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко. Также в списке представители ЛНР, Сарвар и Санжар Исмаиловы, племянники Алишера Усманова, санкции в отношении которого ввели еще раньше, в марте 2022 года.