Прайс: визит Лаврова в Африку призван остановить натиск возмущения Россией

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил во врем брифинга, что Россия осознает, что стала изгоем из-за своих действий в Украине. Поэтому визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Африку должен остановить натиск возмущения Россией, цитирует Прайса «Коммерсант».

Пресс-секретарь отметил, что свидетельство изоляции России — это то, что министр досрочно покинул заседание G20 в Индонезии.

«Становится ясно, что Россия осознает, что ее собственные действия приводят к тому, что она становится изгоем»,— сказал господин Прайс.

Журналист на брифинге отметил, что нынешний визит Лаврова не похож на изоляцию. Однако Прайс сказал, что африканское турне господина Лаврова свидетельствует не об отсутствии изоляции, а о желании Москвы «остановить натиск возмущения» Россией.

«Ясно, что министр иностранных дел Лавров стремится взаимодействовать со странами, чтобы попытаться остановить натиск возмущения Россией», — заявил господин Прайс.

Лавров начал визит в страны Африки на прошлой неделе. Он посетил Египет, Республику Конго и сейчас находится в Уганде, в планах — визит в Эфиопию.