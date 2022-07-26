Россия стала лидером по числу скачиваний VPN-сервисов

РБК со ссылкой на статистику AppMagic сообщает, что по итогам марта–июля Россия заняла второе в мире место по числу скачиваний VPN-сервисов. Скоро в России доля пользователей может приблизиться к 30% — как в Китае. Первое место в мире по использованию сервисов для обхода блокировок пока остается у Индии.

App Magic анализирует загрузки мобильных приложений. По данным статистики, только за первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Притом что это число не отражает число пользователей: считается скачивание на одно устройство. Но в январе 2022 года VPN-сервисы россияне загрузили 2 млн раз, и страна занимала только 16 место в мире по этому показателю.

Первое место по числу скачанных сервисов для обхода блокировок удерживает Индия, также в пятерке лидеров Пакистан, Индонезия и США.

Самые популярные сервисы в России Super Unlimited Proxy, Secure VPN, VPN Proxy Master, 1.1.1.1: Faster & Safer Internet, Turbo VPN.

В Google Trends пик популярности в России запросов со словом VPN пришелся на 13–19 марта. Затем показатель снижался, а потом были всплески 29 мая–4 июня и на 17–23 июля. Больше всего таких запросов поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

По мнению технического директора «Роскомсвободы» Станислава Шакирова, увеличение скачиваний происходило в основном за счет роста числа новых пользователей VPN в России. По его оценке, доля пользователей VPN в России может приближаться к 30%, что соответствует показателю Китая.

При этом увеличение числа скачиваний, по оценкам эксперта по кибербезопасности Алексея Лукацкого, может быть не только из-за роста аудитории, но и по причине блокировки самих VPN: россиянам приходится менять сервисы.