МИД: Европа может перестать выдавать россиянам шенгенские визы

Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин не исключает, что на фоне действий западных стран гражданам могут перестать выдавать шенгенские визы.



По его словам, на некоторых направлениях уже наблюдается отказ от выдачи виз, пишет ТАСС. Среди таких стран Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония. По словам Волынкина, призывы полностью остановить выдачу шенгенских виз россиянам звучат от «одиозных политиков и русофобов», но в Москве надеются на прагматизм и здравый смысл европейских стран. В противном случае дипломаты могут выстраивать визовое взаимодействие на двусторонней основе с отдельными договора способными европейскими странами

Выдачу россиянам некоторых типов виз приостановили Литва, Чехия, Эстония, Дания и Нидерланды. В Германии, напротив, планируют упростить въезд российским правозащитникам, активистам и журналистам.



