152-й день боев: главное

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка в Курской области. Пострадавших нет. Минометный огонь вели по вышке сотовой связи, но разрушений гражданских объектов, по его словам, нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «продуктовая сделка» не препятствует проведению спецоперации на Украине. По его словам, зерновой терминал порта Одесса находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна Россия не создавала.

Удар по порту Россия нанесла в субботу. Сначала Минобороны не подтвердило эту информацию, но в воскресенье рассказало, что порт обстреливали, но только военные объекты. Украина планирует начать экспорт зерна на этой неделе: соответствующее соглашение подписали в прошлую пятницу 22 июля Россия, Турция и ООН, а также отдельно Украина, Турция и ООН.

В результате ночного обстрела Чугуева разрушен дом культуры, в котором укрывались мирные жители, сообщает ВВС со ссылкой на украинские власти. По версии Минобороны России, под ударом был военный объект.

Замначальника полиции харьковской области Сергей Болвинов написал, что ночным обстрелом разрушен районный дом культуры, где в подвале укрывались от бомбежек гражданские. Удар был нанесен также по дому офицеров и лицею, но там людей не было. Известно, что из-под завалов удалось вытащить живыми трех человек, спасательные работы продолжаются.

Российское Минобороны подтвердило удар.

«За сутки поражено: шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска Донецкой народной республики, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны.

Российских контрактников, которые хотели отказаться от участия в боях в Украине, отправили в СИЗО в Луганской области. По информации «Сирены», родственники самостоятельно поехать в ЛНР, чтобы освободить их: командование утверждает, что они в плену у «ЛНРовских», и сделать ничего не может. По информации СМИ, в Луганске уже находится 15 женщин: жен, матерей и сестер.

Информация о том, что отказники находятся в СИЗО, появилась на прошлой неделе. По данным «Верстки», таких военнослужащих больше 230 человек. Издание показывало условия содержания контрактников. Как писала «Медиазона»*, в Брянке с 2014 года могут находиться «неформальные» тюрьмы ЛНР.

Журналист Христо Грозев подтвердил, что операция по вербовке российских летчиков была, но он наблюдал за ней, а не участвовал. Ранее ФСБ обвинило расследователя в том, что он участвовал в операции по угону российских военных самолетов и нашел курьера для передачи денег российскому военнослужащему.

По данным ВВС, в версии ФСБ много выдуманных или вольно интерпретированных деталей. Однако сама операция была: украинская разведка действительно пыталась завербовать летчиков для угона самолетов. Грозеву разрешили наблюдать за этим процессом в рамках съемок документального фильма, который журналист обещал скоро опубликовать.

Пилоты, по словам Грозева, оказались «натасканы» контрразведчиками ФСБ. И хотя ФСБ изображает произошедшее как триумф своей контрразведки, в реальности она выдала свои методы и «десятки» своих агентов.

ВВС со ссылкой на украинское командование «Запад» сообщило об уничтожении двух российских беспилотников. Они направились в Украину на разведку со стороны Беларуси.

Беспилотники сбили в Волынской области на западе Украины. Для их уничтожения в небо был поднят истребитель, также сработала система ПВО. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом, один человек погиб.

В Минобороны России не комментировали произошедшее.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что к работе по формированию международного трибунала по Украине «целесообразно» привлечь Сирию, Иран и Боливию. Как передает «Российская газета», возможно привлечение и других стран, «демонстрирующих независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права».

Создание трибунала под эгидой ООН «в текущей перспективе крайне сомнительно». Устав суда можно было бы проработать, по мнению Бастрыкина, с СНГ, ШОС, БРИКС и ОДКБ, а также ДНР и ЛНР.

«Создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии», — сказал Бастрыкин.

Сейчас в России предъявлены обвинения 92 украинским военным. Их обвинили в «преступлениях против мира и человечности». Возбуждено более 1300 дел против четырехсот с лишним фигурантов. Отдельно он отметил о делах против добровольцев-иностранцев из Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии.

Разведка Британии сообщает, что идут безрезультатные бои как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. Российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе. Спецслужба 18 июля обнаружила российскую базу по ремонту военной техники в Белгородской области, в 10 км от границы с Украиной. На ней было не менее 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения. В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает бороться за эвакуацию и ремонт тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий на Украине.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что украинские официальные лица все чаще признают украинские контрнаступательные операции в Херсонской области. Украинские удары за последнюю неделю повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.

В России, вероятно, растет (хотя и очень ограниченно) внутреннее инакомыслие внутри этнических меньшинств, которые несут непропорционально большую тяжесть потерь. Появляются организации и протестные группы среди различных народов: например, бурятов и тувинцев.

Российские войска предприняли ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска, восточнее Северска и южнее Бахмута.

Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны и использует вербовочные кампании частных военных компаний для создания боевой мощи.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».