Суд в Архангельске отказался оправдать умершего правозащитника Сергея Мохнаткина

Архангельский суд отказался выносить оправдательный приговор правозащитнику Сергею Мохнаткину. Его обвинили в избиении сотрудника ФСИН, когда правозащитник сидел в тюрьме. Мохнаткин скончался от травмы позвоночника, которую получил в колонии, сообщает «7*7».

Уголовное дело на правозащитника возбудили в 2018 году. Тогда его обвинили по двум статьям: о неуважении к суду и избиении сотрудника ФСИН в колонии. Дело появилось тогда, когда Мохнаткин почти закончил отбывать срок в архангельской колонии за «избиение полицейских» на митинге и «дезорганизацию» колонии.

По второму делу правозащитнику назначили запрет определенных действий. Но в 2020 году Мохнаткин скончался в московской больнице от травмы позвоночника, которую получил в тюрьме.

Честь правозащитника пыталась отстоять в суде его вдова Анна Кречетова. По ее словам, муж не трогал сотрудников ФСИН. Доказательства защиты суд учитывать не стал и прекратил уголовное дело на Мохнаткина из-за его смерти. Как пишет SOTA, адвокат планирует обжаловать это решение.

Преследование Мохнаткина началось в 2010 году. По версии следствия, на акции протеста «Стратегии 31» — за свободу собраний и митингов — 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади в Москве правозащитник сломал нос сотруднику полиции. Мохнаткин тогда рассказывал корреспонденту The New Times, что его самого в автобусе избивали несколько силовиков, которых он безуспешно пытался привлечь к ответственности с января 2010 года.

Очерк о правозащитнике: Памяти Сергея Мохнаткина