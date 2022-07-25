В правительстве России утвердили кураторов высокотехнологичных отраслей

Как сообщает «Коммерсант», кураторов высокотехнологичных отраслей экономики утвердил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.

Развитие высокоскоростных транспортных средств будет курировать Андрей Белоусов. Виктория Абрамченко займется созданием систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС. Татьяна Голикова будет ответственна за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.

Сферу атомной и водородной энергетики, декарбонизацию, интеллектуальные энергосистемы поручили курировать Александру Новаку. Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, а Дмитрий Чернышенко будет развивать искусственный интеллект, сферу получения и обработки наноматериалов, создания ПО.

Назначенный 15 июля Денис Мантуров будет работать над технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров. По информации пресс-службы правительства России, 23 июля он посетил микроэлектронные предприятия — НИИМЭ и «Микрон». Ему продемонстрировали производственные мощности предприятий и выпускаемую высокотехнологичную микроэлектронную продукцию.