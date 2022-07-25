В Махачкале «из-за аномальной жары» сошел с рельсов поезд

В Махачкале сошел с рельсов грузовой состав. Задержаны были пассажирские составы. По информации «Российской газеты», причина схода — аномальная жара. Telegram-канал «Останови вагоны», который ведут протестующие против боев в Украине, также сообщал об этом сходе.

«Мы вообще-то не шутили про Махачкалу. На перегоне между Дагестаном и Калмыкией сегодня ночью «случилась» вот такая красота. Назовем это «отрицательное прибытие поезда в пункт назначения», — сообщили активисты.

По данным «Российской газеты», сход 12 вагонов грузового поезда произошел в ночь с субботы на воскресенье. Пострадавших и угрозы окружающей среде нет, было повреждено 200 метров пути, задержались два пассажирских поезда: Москва–Дербент и Тюмень–Махачкала.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, рассматривается несколько версий произошедшего, «в числе приоритетной — расширение колеи в результате температурного нагрева». Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК РФ).