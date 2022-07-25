В карельском поселке семь лет не могут добиться ремонта колодца

В поселке Воломы в Карелии не могут добиться ремонта колодца. Для жителей это единственный источник питьевой воды, пишет Telegram-канал «Местами».

По инстанциям семь лет ходит жительница поселка Валентина Румянцева, но, по ее словам, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Колодец в поселке есть, но там постоянно образуются плесень и грибы, которые местные жители сами счищают, чтобы ничего не попало в воду.

Районная администрация последний раз отвечала в декабре 2021 года. По обещаниям властей обследование должны были провести во втором квартале 2022 года. Тогда же хотели посчитать затраты на ремонт. Но работников администрации в поселке не видели.

Подобные жалобы также были и в других населенных пунктах.