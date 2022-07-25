Израиль подготовит ответные политические меры на случай закрытия «Сохнута»

UPD: The Jerusalem Post сообщает, что в последние недели несколько российских еврейских организаций получили письма от российского Минюста. Их могут признать «иноагентами», как и еврейское агентство «Сохнут». А значит, добавляет ведомство, их деятельность могут приостановить в России. Организации сообщили, что они пока работают без изменений.

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Israel Hayom сообщил, что МИД Израиля по поручению премьер-министра Яира Лапида разработает политические меры против России. Их реализуют в случае закрытия еврейского агентства «Сохнут».

По данным издания, возможное закрытие связано с позицией Израиля в по поводу конфликта в Украине. Израильские парламентарии обсуждали этот вопрос в субботу, некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении украинского конфликта.

Сообщалось, что израильская делегация должны быть готова к вылету в Москву. Если Россия согласится, то стороны обсудят вопрос по поводу иска Минюста о ликвидации «Сохнута».

По словам бывшего посла России и Украине Цви Магена, у Иерусалима есть несколько вариантов оказания давления на Москву.

«Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию в отношении конфликта в Украине. Конечно, это может иметь негативные последствия для российской стороны, но, тем не менее, это вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к западным санкциям в отношении России, в которых он пока не участвует», — сказал он.

По поводу Сирии Маген сказал, что в этом вопросе Израиль может не менять позицию.

На прошлой неделе Минюст России подал иск о ликвидации еврейского агентства «Сохнут». Первое заседание состоится 28 июля в Басманном суде. В России отрицают политический характер решения по «Сохнуту», но агентство занималось вопросами репатриации евреев в Израиль на протяжении нескольких десятилетий.