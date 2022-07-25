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#Новости

Политик Леонид Гозман* задержан в Москве

25.07.2022

Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков

В Москве полицейские задержали на станции метро «Фрунзенская» политика Леонида Гозмана*. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Гозмана* задержали по системе распознавания лиц «Сфера», основания не сообщили.

Адвокат Бирюков уточнил, что допрос Леонида Гозмана* в СК перенесли на 29 июля. Сейчас в комнате полиции объяснили, что Гозман* находится в федеральном розыске. Дальнейшее разбирательство будет в 1-ом отделе полиции Московского метрополитена.

«Медиазона»** сообщила, что Гозмана обвинили в неуведомлении о втором гражданстве (статья 330.2 УК). Это следует из базы розыска ведомства. Он получил гражданство Израиля в 2018 году и не уведомил миграционную службу. 


*Леонида Гозмана Минюст России считает иноагентом
**«Медиазону» Минюст России считает иноагентом

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