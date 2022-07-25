Минобороны: в Чугуеве уничтожен командно-наблюдательный пункт

В результате ночного обстрела Чугуева разрушен дом культуры, в котором укрывались мирные жители, сообщает ВВС со ссылкой на украинские власти. По версии Минобороны России, под ударом был военный объект.

Замначальника полиции харьковской области Сергей Болвинов написал, что ночным обстрелом разрушен районный дом культуры, где в подвале укрывались от бомбежек гражданские. Удар был нанесен также по дому офицеров и лицею, но там людей не было. Известно, что из-под завалов удалось вытащить живыми трех человек, спасательные работы продолжаются.

По словам Болвинова, передает ВВС, обстрел велся из зенитного ракетного комплекса С-300. Зенитные ракеты предназначены для поражения самолетов, ими редко стреляют по наземным целям, так как они несут небольшую боевую нагрузку, и точность огня невелика.

Российское Минобороны подтвердило использование ЗРК С-300. Ведомство в утренней сводке сообщило, что «продолжалось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины».

«За сутки поражено: шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска Донецкой народной республики, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны.