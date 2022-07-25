Еврокомиссия одобрила датскую вакцину для профилактики оспы обезьян

Reuters сообщает, что датская биотехнологическая компания Bavarian Nordic (BAVA.CO) получила разрешение Европейской комиссии на продажу вакцины Imvanex в качестве защиты от оспы обезьян. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля опубликовала предупреждение о том, что вспышка оспы обезьян быстро распространяется до глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Глава компании Bavarian Nordic Пол Чаплин сказал, что наличие одобренной вакцины может значительно повысить готовность стран к борьбе с возникающими болезнями, но только за счет инвестиций и структурированного планирования биологической готовности.

На сегодняшний день вакцина Bavarian Nordic — единственная в мире, одобренная для профилактики оспы обезьян в Соединенных Штатах и ​​Канаде, в ЕС до сих пор ее применяли только для лечения. Новое разрешение будет действовать в странах ЕС, в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Разработку финансировали США в последние два года. Цена акций Bavarian выросла на 122% за последние три месяца из-за высокого спроса на вакцину против обезьяньей оспы.

По данным ВОЗ, известно о 16000 случаев оспы обезьян в 75 странах, пять человек погибли. В мире риск заболевания умеренный, за исключением европейского региона, где его оценивают как высокий. Всего на 23 июля ВОЗ отслеживает три активные чрезвычайные ситуации международного значения: COVID-19, полиомиелит и оспа обезьян.

Оспа обезьян передается через тесный физический контакт с заболевшим человеком, может распространяться через одежду, постельное белье, полотенца и посуду. У большинства симптомы незначительны, но человек может передавать заболевание до четырех недель. Основные симптомы: высокая температура, утомляемость, озноб, головная боль и сыпь в виде волдырей.