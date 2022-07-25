ФБР: китайское оборудование могло перехватывать данные Минобороны США

CNN опубликовало расследование ФБР, по данным которого оборудование китайской компании Huawei способно нарушать и перехватывать коммуникации министерства обороны со стратегическими объектами, в том числе связанными с обнаружением и контролем за ядерным вооружением.

Расследование ФБР велось несколько лет. Сотрудники спецслужб сообщили, что шпионаж со стороны Китая увеличился. Так, из-за вмешательства спецслужб отменили ряд китайских проектов: например, по строительству сада возле Капитолия в Вашингтоне, покупку земли китайскими инвесторами возле военных и важных государственных объектов США.

Но среди самых тревожных выводов расследования оказались данные о том, что оборудование китайской компании Huawei, установленное на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз на Среднем Западе, способно перехватывать и нарушать крайне ограниченные радиоволны коммуникации министерства обороны, в том числе используемые Стратегическим командованием США, которое наблюдает за ядерным оружием страны.

Пока неясно, были ли какие-то данные перехвачены и отправлены в Пекин. Источники издания утверждают, что доказать подобные факты технически сложно. Правительство Китая отрицает шпионаж, как и компания Huawei.

При этом Конгресс в 2020 году выделил 1,9 млрд долларов на замену оборудования Huawei и ZTE в сельской местности Америки, но за два года ничего из этого оборудования не было демонтировано.

Сотрудники контрразведки США говорили, что активизировали работу по расследованию возможного шпионажа со стороны Китая. Директор ФБР Кристофер Рэй рассказывал, что Бюро начинает новое контрразведывательное расследование в Китае каждые 12 часов. Всего, по его оценкам, ведется около 2000 расследований.