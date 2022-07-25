ФСБ: журналист Христо Грозев участвовал в операции по угону российских военных самолетов

UPD: Христо Грозев отрицает участие в операциях спецслужб. Он рассказал «Радио.Свобода»*, что его команда снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. Он добавил, что скоро оно должно быть опубликовано.

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Сегодня ФСБ сообщила, что пресекла попытку угона российских военных самолетов. По мнению силовиков, в операции от имени украинской разведки участвовал Христо Грозев. Канал «Россия 24» показал фрагменты переписки, которая якобы принадлежит ему, сообщил «Коммерсант».

По данным «Интерфакса», украинская разведка и НАТО планировали завербовать российских летчиков. За переход на их сторону они, по версии ФСБ, готовы были заплатить пилоту миллион долларов. Помимо этого летчику и его жене обещали паспорт ЕС из стран Балтии. Угнанный самолет планировалось посадить на территории подконтрольного Украине аэропорта.

«Коммерсант» уточняет, что в качестве одного из участников операции по угону самолетов, на «России 24» назвали журналиста-расследователя Христо Грозева. В качестве доказательства в сюжете показали фрагмент переписки. Грозев якобы нашел двух девушек, которые участвовали в передаче денег украинской разведки российскому летчику за угон самолета.

*«Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранным агентом».