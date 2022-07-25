ОВД-Инфо*: 194 человека стали фигурантами «антивоенных» уголовных дел

В России фигурантами уголовных «антивоенных» дел стали 197 человек, сообщает ОВД-Инфо*. По одному из дел суд назначил реальное наказание — семь лет должен будет провести в колонии муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов.

Помимо ст. 207.3 УК о распространении «фейков» про армию силовики применяют к протестующим статьи о вандализме (31 человек, ст. 214 УК), телефонном терроризме (16 человек, ст. 207 УК), хулиганстве (11 человек, ст. 213 УК), насилии к представителям власти (10 человек, ст. 318 УК) и другие. По статье о «фейках» (ст. 207.3 УК) только за июль завели 13 новых дел, всего таких дел 75. При этом Илья Яшин сообщал, что фигурантов больше 116 человек.

Административных дел о «дискредитации армии» разбудили 3303. Статью с поправками в КоАП приняли также в марте 2022 года.

Тех, кто высказался против «спецоперации», задержали не менее 16 380 раз.

По данным правозащитников, не меньше 26 СМИ прекратили работу, а заблокированными оказались 5 500 изданий и сайтов.

Реестры «иноагентов» пополнили на 66 человек, а 10 организаций внести в число «нежелательных».

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: движение «Весна»