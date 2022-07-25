Преподавателю из Барнаула впервые назначили штраф за «лайк» поста

«Сибирь.Реалии»* опубликовала интервью с преподавателем философии, истории и обществознания Алексеем Аргуновым из Барнаула, которого оштрафовали по статье о «дискредитации армии» (ст.20.3.3 КоАП РФ). Это первый в России прецедент, когда статью вменили не за репост, а за эмоджи под чужим постом.

Как рассказал Аргунов, он сначала не поверил, когда в полиции ему зачитали протокол по материалам ФСБ. Даже полицейские понимали несерьезность обвинений. Но они же сказали, что преподавателю «не повезло» и через два дня суд признал его виновным и назначил штраф.

Грустный смайлик Аргунов поставил под постом о том, что лидера алтайского «Яблока» Гончаренко осудили по статье о «дискредитации армии», а потом под видео Арнольда Шварценеггера в группе «Гражданская оборона», где актер высказался против боев в Украине.

Реплику «не повезло» от полиции Аргунов связывает со своим прошлым конфликтом с ФСБ. Когда он преподавал в медицинском колледже, там однажды прошла проверка Рособрнадзора, и преподаватель заинтересовался этой организацией, нашел петицию против Рособрнадзора от педагогов и призывал преподавателей и студентов ее подписать.

«А после сразу пришла бумага в колледж — мол, кое-кто из вашего учреждения занимается «подрывной деятельностью», подрывает авторитет контролирующих организаций. Проверка была официальная, от колледжа затребовали бумагу. Но закончилось тем, что мне руководство колледжа просто написало рекомендацию «не оказывать психологического давления на студентов» и ни на какие темы, кроме тем занятий, не разговаривать», — рассказывает Аргунов.

Несмотря на то, что официальная зарплата преподавателя составляет 17 тысяч, суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. По поводу апелляции он еще не решил: в этом случае тоже потребуются расходы.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом»