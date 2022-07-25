Родственники поехали в ЛНР освобождать отказавшихся участвовать в боях российских контрактников

Российских контрактников, которые хотели отказаться от участия в боях в Украине, отправили в СИЗО в Луганской области. По информации «Сирены», родственники самостоятельно поехать в ЛНР, чтобы освободить их: командование утверждает, что они в плену у «ЛНРовских», и сделать ничего не может.

Отказники находится в центре в Брянке. Жене одного из них командир ЛНР сказал, что если кому-то из родственников удастся добраться до него, то у солдата «будут проблемы», а родных развернут и отправят обратно. По информации СМИ, в Луганске уже находится 15 женщин: жен, матерей и сестер.

Информация о том, что отказники находятся в СИЗО, появилась на прошлой неделе. По данным «Верстки», таких военнослужащих больше 230 человек. Издание показывало условия содержания контрактников. Как писала «Медиазона»*, в Брянке с 2014 года могут находиться «неформальные» тюрьмы ЛНР.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: «Верстка»