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Родственники поехали в ЛНР освобождать отказавшихся участвовать в боях российских контрактников

25.07.2022

Российское командование говорит, что ничего сделать не может: военнослужащие якобы в плену

Российских контрактников, которые хотели отказаться от участия в боях в Украине, отправили в СИЗО в Луганской области. По информации «Сирены», родственники самостоятельно поехать в ЛНР, чтобы освободить их: командование утверждает, что они в плену у «ЛНРовских», и сделать ничего не может. 

Отказники находится в центре в Брянке. Жене одного из них командир ЛНР сказал, что если кому-то из родственников удастся добраться до него, то у солдата «будут проблемы», а родных развернут и отправят обратно. По информации СМИ, в Луганске уже находится 15 женщин: жен, матерей и сестер. 

Информация о том, что отказники находятся в СИЗО, появилась на прошлой неделе. По данным «Верстки», таких военнослужащих больше 230 человек. Издание показывало условия содержания контрактников. Как писала «Медиазона»*, в Брянке с 2014 года могут находиться «неформальные» тюрьмы ЛНР.


*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».  


Фото: «Верстка»



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