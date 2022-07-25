Катынский синдром

К мемориалу в Катыни 10 апреля подъехали две колонны строительной техники, обвешанной буквами V и Z. Два погрузчика подъехали вплотную к надписи «Катынь» и показали всеми своими ковшами, что «могут повторить» то, что более 80 лет тому назад проделали палачи из НКВД. Те убивали, эти оскверняют. Причем делалось это под аккомпанемент рассуждений о том, что в отличие от поляков «мы не воюем с чужими святынями».

Проблема только одна: святыня — не чужая. В Катынском лесу расстреливали и граждан СССР, сталинский режим был одинаково жесток как к чужим, так и своим. И потом, это памятник собственному покаянию, признанию того, что государство сознательно совершило преступление — массовые убийства. Катынь — единственное место, где Путин преклонил колени перед памятью жертв. Делал он это в первый и последний раз в своей бесконечно длящейся политической биографии.

Впрочем, те, кто размахивал ковшами перед катынским мемориалом, тем самым по крайней мере признали факты расстрелов. Между тем в российском публичном поле множатся примеры отрицания катынского преступления, что по степени наглости и невежества равно отрицанию Холокоста.

российская сторона даже в более вегетарианские, чем сейчас, годы не рассекретила оставшиеся 35 томов катынского дела



Путеводитель по преступлению

Катынь — не единственное место едва не оскверненной памяти. В мае 2020 года со здания Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ) в соответствии с решениями прокурорских органов сняли мемориальные таблички в память о замученных и убитых здесь гражданах СССР и Польши. А помещение это было весьма примечательным: именно здесь знаменитый лубянский палач Василий Блохин, чтобы не забрызгаться кровью, облачившись в специальные фартук, краги и кепку, лично участвовал в массовых убийствах тех же поляков — заключенных Осташковского лагеря. Отсюда трупы увозили в Медное и закапывали там. (В Катыни расстреливали заключенных Козельского лагеря.) Местные прокурорские органы настаивали на том, что найдены были останки лишь 16 человек. Расхождения в оценках возможны, однако речь идет о несколько иных цифрах: или 6311 убитых конвейерным способом в этом здании в Твери (иногда по 300 человек в день), или 6295, или 6287. Первая цифра содержится в докладной записке марта 1959 года председателя КГБ Шелепина Хрущеву. Там же даны и остальные статистические оценки «конторы»: в Катыни убит 4421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова 3820 человек, 7305 человек расстреляны в иных местах Западной Украины и Западной Белоруссии.



Именно тогда Шелепин предлагал уничтожить все дела, связанные с расстрелами. Однако они сохранились, только российская сторона даже в более вегетарианские, чем сейчас, годы не рассекретила оставшиеся 35 томов катынского дела.

ЦК КПСС скрывал эти факты, потому что они стыдные. Нынешняя власть их не стыдится. Она ими гордится и нежно оберегает



Михаил Горбачев долго не шел на то, чтобы признать наличие материалов, подтверждающих существование секретных протоколов к пакту Молотова–Риббентропа, и бумаг, связанных с Катынью. Но в результате сделал то, что должен был сделать — признал правду. Во втором случае — после настойчивых предложений главы отдела международной информации ЦК Валентина Фалина, оправдывавшего такой акт политической целесообразностью: «Катынское дело будоражит польскую общественность. На нем активно играет оппозиция в целях подрыва доверия к курсу Ярузельского на тесные связи с СССР»; «Пока трагедия Катыни не будет до конца освещена, не может быть нормальных отношений между Польшей и СССР… Видимо, не избежать объяснения с руководством ПНР… Возможно, целесообразнее сказать, как реально было и кто конкретно виновен в случившемся, и на этом закрыть вопрос».

ЦК КПСС скрывал эти факты, потому что они стыдные. Нынешняя власть их не стыдится. Она ими гордится и нежно оберегает. О чем свидетельствует чудовищный по масштабам исторического невежества и политической ангажированности факт: книгу о трагедии в Катыни внесли в реестр запрещенной информации. Решение вынес суд в Калининградской области, лингвистическую экспертизу провели сотрудники ФСБ, иск поступил от прокуратуры. Совместная согласованная акция по вычеркиванию из истории важнейшего события. Занялись этим сюжетом задолго до «спецоперации», хотя и параллельно с варварским актом уничтожения государственной машиной «Мемориала»*.

Вот эта книга передо мной. Это путеводитель по Катынскому мемориалу, изданный организаций, честно пытавшейся все последние годы поддерживать хотя бы какое-то подобие контактов с российской стороной — Центром польско-российского диалога и согласия. Называется путеводитель «Катынь. По следам преступления». Написан он Мачеем Вырвой и Ядвигой Рогожей, кстати, долгие годы проработавшей в посольстве Республики Польша в Москве.

В логике компетентных органов путеводитель отождествляет цели, решения и действия нацистской Германии и СССР. Но из песни слов не выкинешь: в секретном протоколе пакта Молотова–Риббентропа все написано черным по белому. Он, как пишут авторы «Катыни. По следам преступления», «разделил зоны влияния и распорядился независимостью суверенных государств». Что здесь противоречит исторической правде — даже в интерпретации Путина, Нарышкина, Мединского? «В течение первых двух недель боевых действий (после 1 сентября 1939 года, нападения Гитлера на Польшу. — А.К.) Советский Союз сохранял видимость нейтралитета. Утром 17 сентября 1939 года Красная армия вторглась на территорию Польши на всей протяженности восточной границы, осуществляя на практике вышеупомянутый договор, заключенный между Гитлером и Сталиным».

Все это общеизвестно. Все это миллион раз описано историками. Всему этому дана оценка, в том числе на государственном уровне. И только нынешние компетентные органы способны рассуждать о том, что простая констатация фактов может противоречить приговору Нюрнбергского трибунала. Который, к слову, не принял советскую лживую версию о том, что в катынском лесу весной 1940 года поляков убили немцы. До сих пор остается таинственной кончина одного из советских обвинителей в Нюрнберге, прокурора Николая Зори, который возможно слишком много знал о Катыни. И с кем-то слишком интенсивно обсуждал эту тему. Почему и погиб от «неосторожного обращения с оружием» и спешно похоронен там же, в Германии.

государство готово признать свое происхождение по прямой от сталинской террористической государственной машины



Произошедший казус с запретом книги, где добросовестно изложено лишь общеизвестное, свидетельствует о том, что государство готово признать свое происхождение по прямой от сталинской террористической государственной машины. Если раньше российское государство отказывалось от родства со сталинской системой, то теперь оно, принимая такого рода решения, показывает, что гордится им.

Государство отказалось от покаяния перед собственным народом за преступления сталинизма. И теперь оскверняет память другого народа. Одно прямо вытекает из другого.

Государство принуждает свой народ к разделению вместе с ним исторической лжи. Тем самым делая его соучастником длящегося преступления против другой нации, иной страны.

Когда-нибудь в будущем государственным деятелям России придется извиняться перед поляками за то, что творилось при потворстве российской высшей власти в Твери в 2020-м году, в Катыни и Калининграде в 2022-м. Исторический снаряд упал в ту же самую воронку. Точнее, в те же самые рвы, вырытые в 1940-м.

В 1967 году Булат Окуджава в одном из своих стихотворений зашифровал раскрытие катынского секрета и предсказал: «Пройдут недолгие века — напишут школьники в тетрадке / все то, что нам не позволяет писать дрожащая рука».

Так оно и случилось: во всяком случае при Горбачеве и Ельцине школьники должны были что-то знать о Катыни, да и Путин с Медведевым были вынуждены признавать стыдную историческую правду. Но теперь и школьники снова не узнают правды о Катыни, и писать о ней даже историки будут «дрожащей рукой», испытывая катынский синдром и опасаясь преследований.