151-й день: пятый месяц боев

Минобороны России признало атаку на порт Одессы.

«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», — сообщили в ведомственной сводке.

Представитель МИД России Мария Захарова добавила, что «ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу».

Ранее Минобороны отрицало удар, который нанесли по порту после подписания в Стамбуле соглашения по вывозу зерна — договор предполагал перемирие в море.

Украина сообщила, что продолжит подготовку портов Одесса, Черноморск и Южный к началу экспорта зерна.

«Вход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», — пишет «Коммерсант»‎.

Пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей объявили о создании избирательных комиссий по подготовке к референдуму о присоединении к России. Сроки референдумов не назвали, но по мнению аналитиков Института изучения войны, голосование могут назначить на единый день голосования в России — 11 сентября 2022 года.

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Каире заявил, что у России нет предубеждений по поводу переговоров с Украиной. По его словам, дипломатический процесс остановился по вине Киева.

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — цитирует Лаврова «Коммерсант»‎.

Последний раз делегации России и Украины встречались в мае в Стамбуле. Тогда были достигнуты некоторые договоренности, сформированы предложения сторон. Но после апрельских сообщений об убийствах мирных жителей в Киевской области переговоры не возобновились. В Стамбуле 22 июля стороны подписали соглашение о вывозе украинского зерна: Россия обязалась не атаковать корабли с продовольствием. Киев пообещал не перевозить на судах оружие. Проверить их должна будет Турция. Но в этот день российская и украинская делегации не встречались: договор подписали Россия, Турция и ООН, и отдельно зеркальный документ — Украина, Турция и ООН.

CNN сообщает, что в Украине погибли двое американцев, которые сражались на стороне Киева. Представитель Госдепартамента не сообщил никаких подробностей о лицах и обстоятельствах их смерти, но сказал, что они «поддерживают связь с семьями и оказывают всю возможную консульскую помощь». Подробности не сообщили из уважения к их семьи в это трудное время.

Состояние пленников — граждан США Александра Дрюке и Энди Хюйна представитель Госдепартамента не смог прокомментировать. Но добавил, что власти находятся в контакте и ведут переговоры об обмене пленными. Россию призывают обращаться с ними как с военнопленными.

Human Rights Watch опубликовал доклад о том, что российские военные похищают и пытают людей в Херсонской и Запорожской областях.

Правозащитники задокументировали свидетельства 71 жителя Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и еще десятка населенных пунктов. Установлено 42 случая похищения или неправомерного задержания мирных жителей. Похищенных лишали средств связи, известно о пытках пленных. Два человека умерли после плена.

В Россию прибыли 2,8 млн граждан Украины, сообщает ТАСС. Из них 448 тысяч детей. В 652 пунктах временного размещения в 65 регионах России находятся 33,3 тысячи человек, в том числе 11 241 ребенок.

Разведка Британии сообщает, что на Донбассе российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на бахмутском направлении, но прогресс в них минимален. 20 июля 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия расширила масштабы своей «спецоперации» за пределы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, теперь цель включает новые регионы Украины, в том числе Херсонскую и Запорожскую области. Причиной он назвал поставку Киеву вооружений большей дальности.

Но в британской спецслужбе считают, что это почти наверняка неправда. Россия не «расширила» свою операцию: сохранение долгосрочного контроля над этими районами почти наверняка было первоначальной ее целью. Возможно Лавров сделал это заявление, чтобы подготовить почву для проведения референдумов на занятых российскими войсками территориях за пределами Луганска и Донецка.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские силы готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области. Но информация об этом в открытых источниках будет, скорее всего, ограниченной и будет отставать от событий. Советник Херсонской областной администрации Украины Сергей Хлан заявил 23 июля, что украинские силы захватили неуказанные населенные пункты в Херсонской области, но призвал мирных жителей Украины хранить молчание о ходе контрнаступления до официальных заявлений украинских властей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что генерал-полковник Сергей Кузовлев сменил генерала армии Александра Дворникова на посту исполняющего обязанности командующего Южным военным округом. По словам Кадырова, Кузовлев 23 июля посетил Чечню и проинспектировал кадыровские батальоны «Ахмат».

Кузовлев ранее занимал должность начальника штаба Южного военного округа, а с ноября 2020 года по февраль 2021 года командовал российской группировкой в ​​Сирии.

При этом аналитики считают, что визит Кузовлева и инспекция кадыровских сил могут подтверждать намеки на то, что глава Чечни сталкивается с растущим давлением внутри страны. Антикадыровский батальон «Шейх Мансур» объявил о мятеже против режима Кадырова, и глава региона может захотеть задержать недавно сформированные батальоны «Ахмат» в Чечне, чтобы справиться с любыми местными беспорядками.