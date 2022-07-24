Close

#Новости

В Сочи объявили режим ЧС

24.07.2022

В городе сильные ливни, один человек погиб

Мэр города Алексей Копайгородский объявил в Сочи режим ЧС из-за сильных ливней. Об этом он сообщил в своем Telegram. 

По словам мэра, ситуация очень серьезная.

«Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило. К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей»‎, — написал Копайгородский в своем  

Городские власти ведут мониторинг обстановки, оперативные службы ханты аварийно-спасательными работами. На устранении последствий ливней заняты более 1000 человек. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.