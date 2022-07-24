В Сочи объявили режим ЧС

Мэр города Алексей Копайгородский объявил в Сочи режим ЧС из-за сильных ливней. Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам мэра, ситуация очень серьезная.

«Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило. К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей»‎, — написал Копайгородский в своем

Городские власти ведут мониторинг обстановки, оперативные службы ханты аварийно-спасательными работами. На устранении последствий ливней заняты более 1000 человек.