«Холод»‎: в Свердловской области изымают детскую книгу о поволжских немцах

«Холод»‎ сообщил, что в Свердловской области из библиотек начали изымать детскую книгу Ольги Колпаковой о судьбе поволжских немцев во Второй мировой войне «Полынная елка». В книге нашли «либеральные»‎ сравнения Гитлера и Сталина, а также «искажение исторических фактов»‎.

Экспертное заключение о «Полынной елке»‎ написал доцент Уральского педагогического государственного университета Иван Попп, а подписала ректор вуза Светлана Минорова.

В документе сказано, что текст книги «направлен на искажение исторических фактов, создание разнообразных домыслов и мифов», в нем присутствует «либеральное европейское направление» в сравнении Гитлера и Сталина и отсутствуют сюжеты с позитивным мнением о представителях советской элиты.

Автор книги Ольга Колпакова назвала экспертное заключение «очень похожим на донос» и «началом репрессий в детской литературе». Изымать издание решили по приказу замгубернатора. Писатель планирует обратиться в суд.