В Калининградской области закрыли детский фольклорный ансамбль литовской песни

В Калининградской области прекратил работу коллектив детского фольклорного ансамбля литовской песни «Малунелис». Решение приняла художественный руководитель Алма Январева. Ансамбль существовал 9 лет, но после прекращения транзита товаров через Литву его не пустили на всероссийский детский фестиваль, сообщил «7*7».

Поездку на Фольклориаду в Чебоксары спонсировало региональное Минкультуры. Но чиновники отменили все в последний момент. Неофициально они объяснили такое решение прекращением транзита товаров через Литву, а официально тем, что фестиваль не был запланирован.

Это не первая литовская организация в регионе, которую закрыли после начала боев в Украине. В конце июня по решению суда ликвидировали «Ассоциацию учителей литовского языка»: причиной стали несоответствия в документах. Также местные власти снесли мемориальную доску литовскому философу Видунасу.