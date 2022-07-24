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#Новости

YouTube удалил серию «Масяни» про Санкт-Мариубург

24.07.2022

Поводом стала жалоба на изображение Исаакиевского собора

Автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев сообщил, что YouTube удалил серию про Санкт-Мариубург. Жалобу направил некто «Соболев»: он утверждал, что Исаакиевский собор срисован с его личной фотографии.

«Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исаакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть претензия крайне сомнительная. Хотя фотки из Интернета конечно использовались, а как иначе нарисовать? По памяти? Нарушений в этом нет», — считает Куваев. 

Эпизод 162 набрал больше 4 млн просмотров. Куваев подчеркнул, что видео не заблокировали, а удалили. 

«То есть получается любой Вася Пупкин из Мухосранска может заявить, что на видео угол его дачи, сфотканный вчера, и просто убить  всю работу? Что блин происходит?» — возмущается мультипликатор. 

Сейчас мультфильм снова вернули и он доступен на YouTube.


Олег Куваев недавно рассказывал The New Times, как создал последний эпизод, о реакции на него: «Меня разочаровало, что мультфильм вызвал больше эмоций, чем настоящая война». 



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